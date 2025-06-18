БЕБ викрило директора держпідприємства в ухиленні від сплати податків на майже 100 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки у Києві викрили директора державного підприємства, що спеціалізується на транспортуванні трубопроводом аміаку, в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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У ході досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства, достовірно обізнаний про обсяг задекларованих податкових зобов’язань, свідомо ухилився від їх сплати попри наявність достатніх коштів на рахунках підприємства. Натомість він розпорядився активами на власний розсуд.

За даними аналітичного дослідження, підтвердженого економічною експертизою, сума збитків, завданих бюджету, складає 97,7 млн грн.

У результаті проведених слідчих дій керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків (обов'язкових платежів)».

«Під час досудового розслідування детективи забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду», — йдеться у повідомленні.