Bitget запускає режим «PRO» із персоналізованими послугами для інституційних клієнтів і VIP-трейдерів

Bitget, провідна криптовалютна біржа та Web3-компанія, оголосила про запуск Bitget PRO — нової програми, створеної для задоволення потреб інституційних клієнтів і VIP-трейдерів. Програма орієнтована на учасників із великим обсягом торгів і пропонує оптимізоване торгове середовище з низкою переваг: зниженими комісіями, вигіднішими ставками, кастодіальним зберіганням активів, кредитуванням, вищими лімітами API-запитів і збільшеними лімітами на виведення коштів.

Ці вдосконалення покликані забезпечити ефективне розміщення капіталу й підтримати складні торгові стратегії за будь-яких ринкових умов. Критерії участі в Bitget PRO автоматизовані: відбір відбувається щоденно о 09:00 (UTC+8), а переваги й комісії залежать від рівня PRO. Щоб отримати рівень PRO 1, потрібно, щоб щонайменше 20% торгового обігу за останні 30 днів здійснювалися через API. Користувачі, які не відповідають вимогам, автоматично повертаються до статусу VIP. Bitget також пропонує програми для маркет-мейкерів і брокерів, що відкривають додаткові можливості взаємодії з екосистемою платформи.

«Інституційні трейдери дедалі активніше просувають криптовалюту в маси, формуючи нову реальність завдяки масштабам, точності та стратегіям. Bitget PRO покликаний стати базою для провідних учасників ринку — із високим рівнем безпеки й можливістю тестування продуктів, що відповідають потребам високочастотної торгівлі», — прокоментувала CEO Bitget Грейсі Чен.

Bitget PRO є розширенням VIP-пропозицій. Якщо VIP-рівень підходить переважно для роздрібних і ручних трейдерів, то Bitget PRO орієнтований на інституційний рівень торгівлі з використанням API. Користувачі PRO отримують технічні переваги, зокрема підвищені ліміти API, пріоритетну підтримку та пряме спілкування з API-командою Bitget для постійної оптимізації. Окрім цього, учасники PRO-програми матимуть доступ до інституційних кредитів, збільшених лімітів на виведення коштів, захищених приватних підключень і більшої кількості субакаунтів — усе це формує ефективні умови для масштабної торгівлі.

Раніше цього року Bitget запустила сервіс Institutional Lending, що дозволяє використовувати кредитне плече до 5x у спотовій торгівлі, з планами розширення на деривативи. Платформа також покращила OTC-сервіси й уклала партнерства з кастодіальними провайдерами Cobo та Fireblocks для посилення безпеки. Крім того, Bitget оновила функцію Unified Accounts, що дозволяє досвідченим трейдерам здійснювати торгівлю по кількох парах у межах одного акаунта.

Запуск Bitget PRO — це черговий крок у напрямку створення інфраструктури, орієнтованої на інституційних користувачів. Із зростанням участі інституційних інвесторів на крипторинках Bitget продовжує розвивати інструменти й сервіси, які відповідають потребам алгоритмічної, високочастотної та великооб'ємної торгівлі.

Більше інформації про Bitget PRO на офіційному сайті.