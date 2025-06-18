Bitget запускає режим «PRO» із персоналізованими послугами для інституційних клієнтів і VIP-трейдерів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 червня 2025, 12:30

Bitget запускає режим «PRO» із персоналізованими послугами для інституційних клієнтів і VIP-трейдерів

Bitget, провідна криптовалютна біржа та Web3-компанія, оголосила про запуск Bitget PRO — нової програми, створеної для задоволення потреб інституційних клієнтів і VIP-трейдерів. Програма орієнтована на учасників із великим обсягом торгів і пропонує оптимізоване торгове середовище з низкою переваг: зниженими комісіями, вигіднішими ставками, кастодіальним зберіганням активів, кредитуванням, вищими лімітами API-запитів і збільшеними лімітами на виведення коштів.

Bitget, провідна криптовалютна біржа та Web3-компанія, оголосила про запуск Bitget PRO — нової програми, створеної для задоволення потреб інституційних клієнтів і VIP-трейдерів.
Фото: freepik.com

Ці вдосконалення покликані забезпечити ефективне розміщення капіталу й підтримати складні торгові стратегії за будь-яких ринкових умов. Критерії участі в Bitget PRO автоматизовані: відбір відбувається щоденно о 09:00 (UTC+8), а переваги й комісії залежать від рівня PRO. Щоб отримати рівень PRO 1, потрібно, щоб щонайменше 20% торгового обігу за останні 30 днів здійснювалися через API. Користувачі, які не відповідають вимогам, автоматично повертаються до статусу VIP. Bitget також пропонує програми для маркет-мейкерів і брокерів, що відкривають додаткові можливості взаємодії з екосистемою платформи.

«Інституційні трейдери дедалі активніше просувають криптовалюту в маси, формуючи нову реальність завдяки масштабам, точності та стратегіям. Bitget PRO покликаний стати базою для провідних учасників ринку — із високим рівнем безпеки й можливістю тестування продуктів, що відповідають потребам високочастотної торгівлі», — прокоментувала CEO Bitget Грейсі Чен.

Bitget PRO є розширенням VIP-пропозицій. Якщо VIP-рівень підходить переважно для роздрібних і ручних трейдерів, то Bitget PRO орієнтований на інституційний рівень торгівлі з використанням API. Користувачі PRO отримують технічні переваги, зокрема підвищені ліміти API, пріоритетну підтримку та пряме спілкування з API-командою Bitget для постійної оптимізації. Окрім цього, учасники PRO-програми матимуть доступ до інституційних кредитів, збільшених лімітів на виведення коштів, захищених приватних підключень і більшої кількості субакаунтів — усе це формує ефективні умови для масштабної торгівлі.

Раніше цього року Bitget запустила сервіс Institutional Lending, що дозволяє використовувати кредитне плече до 5x у спотовій торгівлі, з планами розширення на деривативи. Платформа також покращила OTC-сервіси й уклала партнерства з кастодіальними провайдерами Cobo та Fireblocks для посилення безпеки. Крім того, Bitget оновила функцію Unified Accounts, що дозволяє досвідченим трейдерам здійснювати торгівлю по кількох парах у межах одного акаунта.

Запуск Bitget PRO — це черговий крок у напрямку створення інфраструктури, орієнтованої на інституційних користувачів. Із зростанням участі інституційних інвесторів на крипторинках Bitget продовжує розвивати інструменти й сервіси, які відповідають потребам алгоритмічної, високочастотної та великооб'ємної торгівлі.

Більше інформації про Bitget PRO на офіційному сайті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами