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18 червня 2025, 13:26

Британський фондовий ринок відновив зростання після інфляційних даних

Індекс FTSE 100 зріс у середу, компенсувавши вчорашнє падіння на 0,5%, на тлі того, що інфляція у Великій Британії виявилася вищою за очікування. Про це повідомляє Trading Economics.

Індекс FTSE 100 зріс у середу, компенсувавши вчорашнє падіння на 0,5%, на тлі того, що інфляція у Великій Британії виявилася вищою за очікування.

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Реакція ринку на інфляцію

Споживчі ціни у травні зросли до 3,4% у річному обчисленні, що трохи перевищило прогнози. Однак це майже не змінило очікувань щодо майбутньої політики Банку Англії. Аналітики вважають, що регулятор залишить ставки без змін на червневому засіданні, але до кінця року можливі два їхні зниження.

Динаміка окремих компаній

Акції компанії Ocado, яка займається ліцензуванням продуктів харчування, зросли більш ніж на 4% після новин про відкриття нового центру обслуговування клієнтів у Іспанії та розширення технологічного партнерства з мережею супермаркетів Bon Preu. Для Ocado такі ліцензійні угоди є ключовим фактором вартості.

Водночас будівельний сектор відчув тиск через інфляційні дані. Індекс будівельних компаній FTSE 350 впав приблизно на 0,5%, а акції пов'язаних постачальників, таких як Howden Joinery, також показали помірне зниження.

Чому це важливо

Попри несподіване зростання інфляції, ринок продовжує вірити у майбутнє пом'якшення монетарної політики. Сьогоднішнє відновлення FTSE 100 свідчить про те, що інвестори сприйняли травневий сплеск цін як тимчасове явище. Однак реакція будівельного сектору нагадує, що деякі галузі залишаються вразливими до інфляційних ризиків.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
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