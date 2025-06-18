Як обмеження НБУ вплинули на перекази і чим Payex24 може бути корисний Вам

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України ввів обмеження на банківські перекази між фізичними особами. Нові правила передбачають ліміт в 150 000 грн на місяць на перекази з картки на картку. Це створило труднощі для багатьох українців, які щодня користуються банківськими послугами для своїх фінансових операцій.

Саме в таких умовах на допомогу приходить Payex24 — криптообмінник, який з'явився на ринку менше року тому, але вже встиг завоювати довіру користувачів завдяки своїй зручності, надійності та приємним тарифам.

Після введення обмежень багато хто зіткнувся з проблемою лімітів, але все ще потребує переказів коштів, в тому числі для покупки криптовалюти або транзакцій на інші платіжні системи. Payex24 пропонує рішення: виконання платежів за реквізитами, які не підпадають під дію обмежень. Це дозволяє користувачам проводити необхідні операції швидко, безпечно і без зайвих складнощів.

Крім того, коли мова йде про виведення криптовалюти або отримання коштів з інших платіжних систем, багато хто не хоче витрачати час на пошук оптимальних способів для цього. На відміну від більшості обмінників, Payex24 пропонує перекази прямо на банківську картку, що забезпечує максимальну зручність і оперативність. Ви отримаєте свої кошти в найкоротші терміни і без зайвого клопоту.

Це лише кілька напрямків, в яких Payex24 допомагає своїм клієнтам. Повний спектр послуг ви можете знайти на їхньому сайті. Якщо ви шукаєте зручний і надійний спосіб виконання фінансових операцій, Payex24 стане вашим ідеальним партнером!