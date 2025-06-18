Німецький оборонний стартап отримав мільйонні інвестиції від засновника Spotify

Компанія Helsing, яка спеціалізується на виробництві безпілотників для української армії, залучила 600 млн євро від засновника Spotify Даніеля Ека. Про це повідомляє Financial Times.

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Що відомо про компанію

Helsing була створена у 2021 році групою німецьких фахівців. Спочатку компанія займалася розробкою програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, але згодом розширила діяльність до виробництва різних видів безпілотної техніки.

Серед продукції компанії:

ударні дрони, які виготовляються у південній Німеччині та постачаються Україні;

безпілотні літальні апарати;

підводні дрони.

Хто інвестував у проект

Інвестиційний фонд Prima Materia, заснований Даніелем Еком та його партнером Шакілом Ханом, вже підтримував Helsing у 2021 році. Новий внесок у розмірі 600 млн євро значно збільшив загальний обсяг інвестицій у компанію.

Серед інших інвесторів Helsing:

шведський оборонний концерн Saab

венчурні фонди Lightspeed Ventures, Accel, Plural та General Catalyst

Чому це важливо

Ці інвестиції демонструють зростаючий інтерес міжнародного бізнесу до оборонних технологій, особливо у контексті підтримки України. Фінансування від Ека дозволить Helsing збільшити виробництво дронів, які вже зараз допомагають українській армії на фронті. Крім того, цей випадок показує, як технологічні підприємці все більше включаються у вирішення глобальних безпекових викликів.