Курс валют на 18 червня: євро в банках подешевшало на 10 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара втратив 3 копійки у купівлі та додав 10 копійок у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 1 копійку, а у продажу додав 1 копійку. Євро втратило 20 у купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,22−41,85 грн. Євро купують за 47,60 грн, а продають за 48,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,41−41,48, євро — 48,00−48,28 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,65−41,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,84−47,87 грн/євро.

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