17 червня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Це важливий крок до впорядкованої та сучасної системи обліку. Про це написав міністр оборони Рустем Умєров.
В Україні створять єдиний держреєстр військовослужбовців. Military ID присвоять кожному військовому
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Що дасть створення реєстру
За словами Умєрова, єдиний державний реєстр військовослужбовців — це цифрова база, яка дозволить:
- швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад,
- автоматично формувати аналітику про резерв,
- мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.
«Ключова новація — Military ID, цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації», — розповів міністр.
Він пояснив, що на основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн, зокрема через застосунок «Армія+».
«Реєстр працюватиме винятково в Україні. Дані - під контролем Центру реагування на кіберінциденти. Мінімум персональної інформації. Без збереження даних про звання, спеціальність чи бойові завдання. Це — про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить», — наголосив Умєров.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила закон № 12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.
Згідно зі змінами, дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів.
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