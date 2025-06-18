В Україні створять єдиний держреєстр військовослужбовців. Military ID присвоять кожному військовому

За словами Умєрова, єдиний державний реєстр військовослужбовців — це цифрова база, яка дозволить:

швидше і точніше фіксувати дані про особовий склад,

автоматично формувати аналітику про резерв,

мінімізувати кількість бюрократичних процедур і людський фактор.

«Ключова новація — Military ID, цифровий ідентифікатор, який дозволить обмінюватися даними між реєстрами без розголошення персональної інформації», — розповів міністр.

Він пояснив, що на основі цієї системи в майбутньому військові зможуть отримувати соціальні послуги, пільги та бонуси онлайн, зокрема через застосунок «Армія+».

«Реєстр працюватиме винятково в Україні. Дані - під контролем Центру реагування на кіберінциденти. Мінімум персональної інформації. Без збереження даних про звання, спеціальність чи бойові завдання. Це — про зручність, безпеку і справедливий сервіс для кожного, хто служить», — наголосив Умєров.