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18 червня 2025, 8:55

Платні «списки ліків»: Моніторинг МОЗ виявив в лікарнях значні порушення

206 медичних закладів отримали запити від НСЗУ з вимогою надати пояснення і підтверджуючі документи щодо безкоштовного забезпечення пацієнтів ліками та медвиробами. Через ненадання обґрунтованих пояснень НСЗУ зупинила оплати для 36 з них у травні 2025 року — згідно з умовами договору. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я від 16 червня.

206 медичних закладів отримали запити від НСЗУ з вимогою надати пояснення і підтверджуючі документи щодо безкоштовного забезпечення пацієнтів ліками та медвиробами.
Фото: Getty Images

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Порушення в лікарнях

Як зазначається, під час позапланового моніторингу вже виявлено конкретні порушення.

Зокрема, у 2 з 6 перевірених закладів, що надають допомогу при інсульті з використанням ендоваскулярних втручань, виявлено факти використання медвиробів, які не обліковувались у закладі, що може свідчити про їх закупівлю коштом пацієнта.

«В одному з онкологічних центрів протягом січня-лютого 2025 року були відсутні необхідні витратні матеріали для застосування інфузійних помп у пацієнтів з раком молочної залози. Всього моніторинг за цим напрямком проводиться в 7 медзакладах», — зазначили в МОЗ.

Моніторинг за іншими пакетами триває. До початку липня планується завершити перевірки за пакетами хірургічної та стаціонарної допомоги. Особливу увагу буде приділено наявності антибіотиків та обґрунтованості їх призначення.

«Ми не допустимо, щоб пацієнти платили за те, що вже профінансовано державою. Платні „списки ліків“ або вимагання грошей за послугу, яка покривається Програмою медичних гарантій, — це порушення закону. Міністерство охорони здоров’я разом із НСЗУ застосовуватиме всі доступні інструменти, щоб такі практики зникли. Закликаю громадян: якщо вам у лікарні видають список ліків або вимагають оплату за безоплатну послугу — звертайтесь на гарячу лінію МОЗ 0 800 505 201 або НСЗУ 16−77. Ми реагуватимемо відповідно», — наголосив Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Попри гарантоване право на безоплатну медичну допомогу, НСЗУ щороку фіксує сотні звернень громадян, які повідомляють про вимагання оплати за послуги або ліки, що мають покриватися державою.

З 2019 року таких звернень зафіксовано майже 2900, тобто понад 23% від усіх скарг. МОЗ і НСЗУ закликають усі заклади охорони здоров’я сумлінно виконувати свої договірні зобов’язання, а громадян — не мовчати про факти порушень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
18 червня 2025, 9:29
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Вот никогда такого не было…
и повторяется опять?!
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0
vbhjckfd
vbhjckfd
18 червня 2025, 11:32
#
Не може буууууути :)
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