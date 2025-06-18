Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 007 160 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 червня 2025, 8:14
Втрати ворога за 17 червня: 1 040 російських окупантів, 23 ракети та 184 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1007160 (+1040) осіб,
- танків — 10947 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 22845 (+31) од,
- артилерійських систем — 29265 (+37) од,
- РСЗВ — 1420 (+1) од,
- засоби ППО — 1187 (+0) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 41165 (+184),
- крилаті ракети — 3369 (+23),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52312 (+137) од,
- спеціальна техніка — 3916 (+0)
Джерело: Мінфін
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