НБУ оновив вимоги щодо капіталу для небанківських надавачів платіжних послуг

Нацбанк в межах повноважень відповідно до закону «Про платіжні послуги» оновив пруденційні вимоги до небанківських надавачів платіжних послуг. Про це повідомив регулятор, у вівторок, 16 червня.

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Нові вимоги

Нове Положення про вимоги до регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг визначає:

складові регулятивного капіталу;

вимоги до достатності (адекватності) регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг;

порядок розрахунку цільового розміру регулятивного капіталу;

порядок врахування субординованого боргу під час розрахунку регулятивного капіталу;

перелік пруденційних нормативів.

У чому важливість

Зазначені зміни є черговим кроком у наближенні регулювання фінансового сектору України до вимог права ЄС.

Водночас Положення про встановлення пруденційних нормативів, що є обов’язковими для дотримання небанківськими надавачами платіжних послуг, та визначення методики їх розрахунку визнано таким, що втратило чинність.

Крім того, зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг забезпечують уніфікацію процедур залучення і отримання дозволу на врахування субординованого боргу надавачами фінансових послуг, включаючи надавачів платіжних послуг.

Зазначені зміни набирають чинності з 18 червня 2025 року.