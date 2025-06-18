Канада надасть Україні військової допомоги на $1,5 млрд та введе нові санкції проти рф

Канада надасть Україні 2 млрд канадських доларів ($1,47 млрд) військової допомоги, а також запровадить нові санкції проти росії. Про це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, пише Reuters .

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Деталі

За словами Карні, нічна (з 16 на 17 червня) російська атака на Київ, у результаті якої загинуло 15 людей, «підкреслює важливість повної солідарності з Україною».

Канадський прем'єр додав, що коли лідери G7 зустрілися на вечері в понеділок, 16 червня, вони наголосили на важливості використання «максимального тиску на росію», щоб змусити її розпочати серйозні мирні переговори.

«Ми готові до мирних переговорів, безумовного припинення вогню — я думаю, це дуже важливо. Але для цього нам потрібен тиск», — відповів Зеленський.

Війскова допомога

Карні анонсував нову військову підтримку України: дрони, гелікоптери, боєприпаси на суму понад 2 млрд канадських доларів, що еквівалентно $1,5 млрд. Частина цих коштів буде спрямована на внутрішнє оборонне виробництво України. Він зазначив, що Канада формуватиме всю військову допомогу відповідно до актуальних потреб ЗСУ.

Премʼєр-міністр Канади також оголосив наступний транш на понад 2 млрд канадських доларів ($1,5 млрд) коштом прибутків від заморожених російських активів.

Зеленський подякував Карні за новий військовий пакет та підтримку українців з боку канадського народу.

Нагадаємо

У вівторок, 17 червня, президент Володимир Зеленський прибув у Канаду на саміт G7. Захід проходить у місті Кананаскіс. Зеленський уже зустрівся з премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави візьме участь у спеціальному засіданні лідерів країн G7 «A strong and sovereign Ukraine».