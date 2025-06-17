Національний банк встановив офіційний курс долара на 18 червня на рівні 41,5255 грн/$, що означає незначне зміцнення гривні порівняно з вівторком (41,5306 грн/$). Про це свідчать дані регулятора.
17 червня 2025, 19:12
Офіційний курс валют: гривня трохи зміцнилась у парі з євро
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Гривна-долар: історичний максимум для американської валюти був зафіксований у січні на рівні 42,2841 грн/$.
Гривня-євро: на 18 червня курс євро впав на 5 копійок до 48,0159 грн/€, у порівнянні з вівторком. 13 червня, євро встановило історичний максимум на рівні 48,0825 грн.
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Джерело: Мінфін
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