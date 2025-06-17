Офіційний курс валют: гривня трохи зміцнилась у парі з євро

Національний банк встановив офіційний курс долара на 18 червня на рівні 41,5255 грн/$ , що означає незначне зміцнення гривні порівняно з вівторком ( 41,5306 грн/$ ). Про це свідчать дані регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Гривна-долар: історичний максимум для американської валюти був зафіксований у січні на рівні 42,2841 грн/$.

Гривня-євро: на 18 червня курс євро впав на 5 копійок до 48,0159 грн/€, у порівнянні з вівторком. 13 червня, євро встановило історичний максимум на рівні 48,0825 грн.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту