До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 1 копійку у купівлі та у продажу.
17 червня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 17 червня: євро тримається вище 48 грн на міжбанку
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Відкриття 17 червня
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Закриття 17 червня
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Зміни
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41,54/41,57
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41,56/41,59
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2/2
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48,04/48,06
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48,05/48,07
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1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,25−41,75 грн. Євро купують за 47,70 грн, а продають за 48,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,42−41,47, євро — 48,20−48,34 грн.
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Джерело: Мінфін
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