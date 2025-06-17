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17 червня 2025, 17:15

Акції китайського торговця травами Regencell зросли на 46 000%

Regencell — приклад спекулятивної акції, яка привернула незвичайний сплеск інтересу інвесторів. Компанія продає трав'яні препарати, які нібито допомагають при лікуванні СДВГ та аутизму. З початку року Regencell виріс на фантастичні 46 000% і зараз коштує $29,7 млрд, повідомляє CNBC.

Regencell — приклад спекулятивної акції, яка привернула незвичайний сплеск інтересу інвесторів.
Фото: finance.yahoo.com

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Деталі

Лише вчора за один день папери гонконгської компанії зросли більш ніж на 280%. Ринкова вартість Regencell сьогодні можна порівняти з Lululemon і перевершує капіталізацію Super Micro Computer і Fifth Third Bancorp.

Сплеск інтересу

Сплеск інтересу до Regencell збігся з підвищеною увагою до альтернативної медицини після призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого головою Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США у лютому.

Кеннеді, скептично налаштований щодо вакцин, зробив кроки щодо скорочення щеплень у США, минулого тижня розпустивши консультативну групу при Центрах з контролю та профілактики захворювань.

Regencell заснована у 2014 році, а на Nasdaq торгується з 2021 року. Акції компанії часто демонструють гігантські одноденні коливання: 21 березня вони злетіли приблизно на 30%, а наступного торговельного дня впали на 30%.

Бізнес Regencell будується навколо певної формули традиційної китайської медицини, розробленої в партнерстві з лікарем Сік-Кі Ау на основі його «теорії мозку Сік-Кі Ау». Сік-Кі Ау є батьком гендиректора Regencell Ят-Гая Ау.

Компанія продає настойки, що позиціонуються як ліки для лікування легень, СДВГ та аутизму. До їх складу входять виключно натуральні компоненти: «детоксикаційні» трави та засоби для травлення. Про клінічні випробування та ефективність препаратів достовірних відомостей немає.

У річних звітах Regencell фігурують лише збитки. У документах йдеться, що компанія не має патентів або заявок на патенти, а також досвіду та можливості дистрибуції товарів.

Судячи з повідомлень на Reddit, до паперів Regencell ставляться як до мемкоїнів. На LinkedIn у травні один інвестор зізнався, що «не може перестати сміятися», прочитавши опис компанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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