Audi Q3 офіційно презентовано. Що відомо про новий кросовер (фото)

Audi Q3 2026 стане найдоступнішим кросовером марки, адже молодшу модель Q2 невдовзі знімуть із виробництва. Він надійде в продаж із жовтня за ціною від 44 600 євро . Про це 16 червня повідомила пресслужба компанії на офіційному сайті Audi.

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Що відомо про новинку

Кросовер Audi Q3 дебютує із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (265 к. с.), а також із 2,0-літровим 150-сильним турбодизелем та 272-сильною плагін-гібридною установкою (вона дозволяє проїхати 119 км на електротязі).

Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Серед опцій є 420-ваттна акустика Sonos із 12 динаміками, паркувальний автопілот та система напівавтономного руху.

Усі версії оснащені роботом S tronic, а привід може бути переднім або повним. За доплату доступні адаптивні амортизатори.

Audi Q3 2026 став просторішим усередині, а його задні крісла мають горизонтальне регулювання. Залежно від їх положення, об'єм багажника становить 488−575 л, а зі складеними кріслами зростає до 1386 л.