Китайські акції із соцмереж стали пасткою для американських інвесторів — WSJ

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Як зловмисники знаходили жертв

Зловмисники знаходили жертв через соціальні мережі та месенджери, видаючи себе за фінансових консультантів та переконуючи їх інвестувати в акції невеликих, але реальних китайських компаній, які нібито стоять на порозі великих успіхів.

Як правило, схема виглядала так: шахраї заздалегідь закуповували акції за низькою ціною, після чого запускали агресивну рекламну кампанію на Facebook, Instagram і WhatsApp, запевняючи інвесторів, що вартість паперів різко зросте через велику угоду або поглинання.

Коли ціни акцій штучно розганялися за рахунок припливу довірливих інвесторів, організатори схеми масово продавали папери, провокуючи різке падіння їхньої вартості.

Серед постраждалих виявився Брейден Ліндстром, професор з Юти, який вклав $82 тисячі в китайську транспортну компанію Jayud Global Logistics. Ціна її акцій впала на 96% одразу після піку, і Ліндстром втратив майже все.

Інший інвестор із Північної Каліфорнії втратив $320 тисяч, а інвестор із Міссурі втратив $54 тисяч. Лише в одній із таких схем з акціями Jayud 96 інвесторів втратили близько $9 млн.

Загалом, за даними WSJ, майже третина приблизно з 60 китайських компаній, які провели IPO на Nasdaq з 2020 року, пережили обвал акцій більш ніж на 50% за один день. Яскравим прикладом стала китайська освітня компанія China Liberal Education Holdings: група трейдерів з Малайзії та Тайваню заробила на схемі «pump and dump» $480 млн, ошукавши близько 600 інвесторів.

Різкі сплески обсягу торгів залучають не лише нових покупців, а й шортселерів — тих, хто ставить на падіння ціни, пояснює професійний трейдер Натан Мішо, який активно висвітлює подібні схеми у соцмережах.

Однак, за його словами, гра на зниження може мимоволі підігрівати шахрайство: коли організатори продовжують розганяти ціну вгору, шортселери змушені терміново викуповувати акції, щоб закрити позиції, тим самим розганяючи котирування.

«Схоже, шахраї зрозуміли, що сьогодні важче змусити людей купувати акції — набагато простіше заманити їх у пастку із шортами, — каже Мішо. — Торгуючи такими паперами, можна одного дня знищити свою кар'єру».