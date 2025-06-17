Індикатор економічних очікувань ZEW для країн єврозони у червні 2025 року різко зріс на 23,7 пункта, досягнувши 35,3 пункта — це значно вище прогнозів на рівні 23,5. Про це повідомляє Trading Economics.
17 червня 2025, 14:25
Економічні настрої в єврозоні значно покращилися
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Оптимізм аналітиків зростає
49,7% експертів очікують стабільності в економіці, 42,8% прогнозують покращення й лише 7,5% вбачають погіршення.
Поточний стан та інфляційні очікування
Індикатор поточної економічної ситуації піднявся на 11,7 пункта, до -30. Очікування інфляції зросли на 3,4 пункта, до -14,7.
Чому це важливо
Різке зростання ZEW свідчить про відновлення довіри до економіки єврозони, попри негативні оцінки поточного стану. Показник інфляційних очікувань залишається в негативній зоні, що може вказувати на потенційне зниження цін.
Джерело: Мінфін
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