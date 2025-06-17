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17 червня 2025, 14:04

ЄС відмовився від діалогу з Китаєм через поглиблення торговельних суперечок

Європейський Союз відмовився від проведення головного «економічного діалогу» з Пекіном напередодні саміту лідерів наступного місяця через відсутність прогресу в численних торговельних суперечках. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на Financial Times.

Європейський Союз відмовився від проведення головного «економічного діалогу» з Пекіном напередодні саміту лідерів наступного місяця через відсутність прогресу в численних торговельних суперечках.
Фото: AI

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Це рішення було ухвалене напередодні саміту лідерів, який має відбутися наступного місяця, і підкреслює глибокі розбіжності між сторонами, попри спроби Пекіна залучити Європу як противагу США на тлі «тарифної війни» президента Дональда Трампа.

«Економічний діалог» часто слугує основою для підготовки саміту лідерів ЄС-Китай, який цього року запланований на 24−25 липня в Пекіні. Цей саміт має особливе дипломатичне значення, оскільки відзначає 50-річчя двосторонніх відносин.

«Китай хотів би провести „економічний діалог“, але ми не бачимо жодного прогресу в усіх наших переговорах», — зазначив один зі співрозмовників видання.

Високопоставлений посадовець ЄС, який побажав залишитися анонімним, додав, що блок проведе зустріч лише в тому випадку, якщо на саміті будуть досягнуті угоди, які потрібно буде реалізувати.

Торговельні суперечки

ЄС та Китай занурені у зростаючу кількість торговельних суперечок. Минулого року Брюссель запровадив мита на китайські електромобілі після того, як виявив, що галузь отримувала величезні державні субсидії.

У відповідь Китай запровадив антидемпінгові мита на бренді ЄС та розпочав антисубсидійні розслідування щодо свинини та деяких молочних продуктів, що може призвести до подальших мит.

Останніми тижнями ЄС заборонив китайські медичні пристрої для більшості державних закупівель та наклав антидемпінгові мита на китайську тверду фанеру, що використовується у будівництві.

Напруженість загострилася через запровадження Пекіном обмежень на експорт рідкісноземельних металів у квітні, що стало відповіддю на тарифи США.

Китай має майже монопольне становище у виробництві та переробці багатьох рідкісноземельних металів, які використовуються в електроніці, двигунах електромобілів, вітрових турбінах та оборонній промисловості.

Повільне видання Пекіном експортних ліцензій спонукало деяких європейських виробників попереджати про зупинку виробництва.

Зниження очікувань від саміту

Відмова від цих переговорів знизить очікування щодо будь-яких конкретних здобутків на саміті лідерів, хоча інший посадовець ЄС зазначив, що «економічний діалог» проводиться нерегулярно і не завжди передує саміту.

Китай на саміті буде представляти прем'єр Лі Цян, друга за рангом посадова особа країни, а не президент Сі Цзіньпін. Попри те, що зустріч відбудеться в Пекіні та відзначатиме історичний піввіковий ювілей, це було розцінено в Брюсселі як прояв зневаги.

Останньому саміту лідерів ЄС-Китай у грудні 2023 року передували переговори між комісаром з питань економіки та торгівлі Валдісом Домбровскісом та віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном.

На цій зустрічі Домбровскіс порушив питання доступу європейських підприємств до китайського ринку, зокрема для експорту агропродовольчої продукції, медичних виробів, косметики та дитячих сумішей.

Більшість із цих питань залишаються невирішеними, за словами Марії Мартін-Прат, головної торговельної представниці ЄС у справах Китаю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
17 червня 2025, 15:49
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Європезоїдні керівники ріжуть гілку, на якій сидять). Нема співробітництва з Китаєм — так і нехай не буде))
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