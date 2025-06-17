Золото стало основним активом-сховищем цього року, обігнавши японську єну, швейцарський франк та американські держоблігації. Інвестори все частіше обирають жовтий метал на тлі геополітичної напруги. Про це 17 червня повідомляє CNBC.
17 червня 2025, 12:56
Золото стало основним захисним активом інвесторів
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Динаміка цін: золото стрімко зростає
З початку 2025 року вартість золота зросла на 30%, досягнувши $3500 за унцію у квітні. Станом на 17 червня метал торгується на рівні $3403.
Для порівняння:
- єна зміцніла на 8%,
- франк — на 10%,
- індекс долара США впав на 10%,
- дохідність 10-річних облігацій США знизилася на 19 б.п.
Чому облігації США втрачають привабливість
У квітні американські держоблігації пережили масштабний розпродаж після введення тарифів адміністрацією Дональда Трампа. У травні Moody’s понизило кредитний рейтинг США, а нові податкові ініціативи президента посилили побоювання щодо дефіциту бюджету.
На відміну від валют чи держзобов’язань, золото не залежить від економіки окремої країни.
Чому попит на золото зростає:
- Геополітична нестабільність (зокрема на Близькому Сході),
- Слабкість долара та американських активів,
- Активні закупівлі центробанків (у 2024 році вони купили 1044,6 тонни — третій рік поспіль понад 1000 тонн).
Джерело: Мінфін
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