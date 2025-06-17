Золото стало основним захисним активом інвесторів

Золото стало основним активом-сховищем цього року, обігнавши японську єну, швейцарський франк та американські держоблігації. Інвестори все частіше обирають жовтий метал на тлі геополітичної напруги. Про це 17 червня повідомляє CNBC.

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Динаміка цін: золото стрімко зростає

З початку 2025 року вартість золота зросла на 30%, досягнувши $3500 за унцію у квітні. Станом на 17 червня метал торгується на рівні $3403.

Для порівняння:

єна зміцніла на 8%,

франк — на 10%,

індекс долара США впав на 10%,

дохідність 10-річних облігацій США знизилася на 19 б.п.

Чому облігації США втрачають привабливість

У квітні американські держоблігації пережили масштабний розпродаж після введення тарифів адміністрацією Дональда Трампа. У травні Moody’s понизило кредитний рейтинг США, а нові податкові ініціативи президента посилили побоювання щодо дефіциту бюджету.

На відміну від валют чи держзобов’язань, золото не залежить від економіки окремої країни.

Чому попит на золото зростає: