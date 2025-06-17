Притік у криптофонди за тиждень сягнув майже $2 мільярди: що нового на крипторинку

Притік у криптофонди за тиждень сягнув майже $2 мільярди

Інституційні інвестори продовжують вкладати в цифрові активи, незважаючи на ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Згідно зі звітом CoinShares, за тиждень криптофонди під управлінням BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares, 21Shares тощо, зафіксували чистий притік у розмірі $1,9 млрд.

«Попри тиск на ризикові активи через геополітичні ризики, цифрові активи продемонстрували стійкість і, як і золото, зафіксували приплив капіталу», — зазначив голова відділу досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл.

Загальні надходження за дев’ять тижнів становлять $12,9 млрд, а від початку року — $13,2 млрд. Сукупний AUM фондів сягнув $179 млрд.

Інвестиційні продукти на базі біткоїна за тиждень залучили $1,3 млрд після двох тижнів відтоку. Загальний AUM досяг $156,7 млрд — значну частку забезпечили американські спотові ETF.

Водночас фонди з короткою позицією по BTC зазнали відтоку обсягом $3,7 млн.

Ethereum-ETF продемонстрували найсильніший тиждень за чотири місяці — $585 млн чистого притоку, з яких $528,2 млн припадає на США. Водночас серія щоденних надходжень, що тривала 19 днів, завершилась у п’ятницю — AUM зменшився на $2,18 млн.

Фонди на базі XRP зафіксували перший притік за три тижні — $11,8 млн. Продукти, пов’язані з Sui, залучили $3,5 млн.

«Позитивні настрої спостерігаються по всьому світу, але найбільше — у США ($1,9 млрд), далі — Німеччина ($39,2 млн), Швейцарія ($20,7 млн) та Канада ($12,1 млн). У той час як Гонконг і Бразилія продемонстрували відтік у $56,8 млн і $8,5 млн відповідно», — зазначив Баттерфілл.

У спотові біткоїн- та Ethereum-ETF надійшло близько $430 мільйонів

16 червня 2025 року у спотові біткоїн-ETF надійшло $408,59 млн. Позитивна тенденція в секторі триває вже п’ятий день поспіль, за цей період в продукти на базі першої криптовалюти надійшло $1,39 млрд. Про це свідчать дані SoSoValue.

Зокрема, 16 червня приплив коштів отримали такі біткоїн-фонди:

IBIT — $266,60 млн;

FBTC — $82,96 млн;

BITB — $41,38 млн;

GBTC — $12,84 млн;

BTC — $4,81 млн.

У шести продуктах активність не виявили, за ще одним дані не оновили.

У секторі Ethereum-ETF після відтоку на $2,18 млн відновилася позитивна динаміка, яка тривала з 16 травня.

16 червня приплив склав $21,39 млн. $16,08 млн залучив продукт ETHA від BlackRock. Також кошти надійшли у фонд від Fidelity — $5,31 млн. У решті продуктах рух капіталу не спостерігався.

Спотові біткоїн-ETF у Гонконзі зафіксували відтік на 22,1 BTC, у місцевих Ethereum-ETF активність не зафіксували.

Стейблкоїни стоять на порозі цифрової революції — очільник Circle

Генеральний директор Circle Джеремі Аллейр заявив, що стейблкоїни незабаром стануть рушієм технологічних змін, і порівняв їх із «мобільною революцією» минулого десятиліття.

На його думку, розробники ще не усвідомили повного потенціалу програмованих цифрових доларів, так само як у перші роки розвитку смартфонів недооцінювали їхні можливості. Аллейр назвав стейблкоїни «найбільш корисною формою грошей в історії».

Заява прозвучала на тлі дискусії в X, де партнер a16z Сем Бронер зазначив, що стейблкоїни посилюють конкуренцію у фінансовому секторі, знижують вартість створення фінтех-продуктів та відкривають ширший доступ до послуг.

Аналітик a16z Дарен Мацуока підкріпив ці тези статистикою.

За останні 12 місяців обсяг транзакцій зі стейблкоїнами перевищив $33 трлн — майже у 20 разів більше, ніж у PayPal, і утричі більше за Visa. За словами Мацуоки, ці показники вже наближаються до рівня американської платіжної системи ACH.

«Це, мабуть, перша реальна можливість залучити мільярд людей до криптовалют», — наголосив він.

CoinShares подала заявку на запуск спотового Solana-ETF

Компанія CoinShares подала заявку за формою S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) на запуск спотового Solana-ETF. При цьому продукт включає стейкінг.

Фонд називається CoinShares Solana ETF. У разі схвалення продукт торгуватиметься на біржі Nasdaq. У ролі кастодіанів виступлять Coinbase Custody і BitGo Trust.

Також у заявці сказано, що постачальник ETF може здійснювати стейкінг активів трасту за допомогою довірених посередників. Яка саме частка монет буде заблокована, в паперах не уточнюється. Зазначено, що її зафіксують безпосередньо перед запуском фонду.

CoinShares — це восьмий контрагент, який подав заявку на реєстрацію спотового Solana-ETF.

Раніше інші постачальники біржових фондів подали виправлені форми S-1 після відповідного запиту з боку SEC. Це вказує на те, що процес розгляду заявок рухається.