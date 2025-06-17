Японські фондові індекси зростають після рішення центробанку

Nikkei 225 піднявся на 0,59%, досягнувши 38 537 пунктів, а Topix зріс на 0,35%, до 2 787 пунктів, продовжуючи зростання з попереднього торгового дня. Інвестори позитивно сприйняли останнє рішення Банку Японії щодо монетарної політики. Про це 17 червня повідомляє TE, передає Мінфін.

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Монетарна політика залишається незмінною

Як і очікувалося, центральний банк залишив ключову ставку на рівні 0,5% та заявив, що скорочення балансу почнеться лише з наступного року. Це свідчить про обережний підхід до скорочення стимулів.

Реакція ринку та коментарі голови Банку

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда зазначив, що регулятор уважно стежить за економічною ситуацією, особливо на тлі змін у світовій торгівлі. Він також не виключив подальшого підвищення ставок, якщо це буде необхідно.

Вплив зовнішніх факторів

Японський ринок також підтримало відновлення на Уолл-стріт, де інвестори ігнорували загострення геополітичної напруги на Близькому Сході.

Лідери зростання серед акцій: