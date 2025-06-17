Курс валют на 17 червня: долар у банках додав 5 копійок, євро — 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці втратив 1 копійку, а у продажу не змінився. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 47,70 грн, а продають за 48,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,47, євро — 48,20−48,35 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,54−41,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,04−48,06 грн/євро.

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