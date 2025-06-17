Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 060 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 006 120 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 16 червня: 1 060 російських окупантів, 1 танк та 177 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1006120 (+1060) осіб,
- танків — 10940 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 22814 (+3) од,
- артилерійських систем — 29228 (+20) од,
- РСЗВ — 1419 (+1) од,
- засоби ППО — 1187 (+0) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40981 (+177),
- крилаті ракети — 3346 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52175 (+79) од,
- спеціальна техніка — 3916 (+0)
Джерело: Мінфін
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