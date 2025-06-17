Трамп заявив, що санкції проти росії коштуватимуть «дорого» США

Президент США Дональд Трамп на саміті «Великої сімки» заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти росії, відкинувши тиск з боку лідерів союзників, які прагнуть зробити більше, щоб підштовхнути москву до переговорів. Про це пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Президент США неодноразово заявляв, що розглядає нові економічні санкції проти росії, але відмовився їх виконати. На запитання, чому він досі чекає, Трамп відповів журналістам, що хоче побачити, «чи буде підписано угоду», і висловив стурбованість щодо впливу санкцій на США.

«Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей», — сказав Трамп на саміті в Альберті, Канада.

«Це не просто, давайте підпишемо документ, ви говорите про мільярди й мільярди доларів. Санкції не такі вже й прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом».

Нагадаємо

Європейські лідери наполягали на запровадженні нових санкцій від Трампа, стверджуючи, що це критично важливо для того, щоб змусити президента росії володимира путіна вести переговори з більшою впевненістю, щоб припинити війну в Україні, яка триває вже четвертий рік. Путін відхилив заклики до припинення вогню та прямих переговорів віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським, висунувши лише максималістські вимоги щодо території.

Трамп висловив розчарування як москвою, так і Києвом, заявивши на зустрічі на початку цього місяця з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, що, можливо, іншим країнам варто «дозволити їм трохи поборотися», що викликало подальше занепокоєння серед союзників, які стурбовані тим, що президент США покине Київ.

На запитання про заклики Європи до санкцій Трамп відповів: «Європа це каже, але вони ще цього не зробили. Давайте спочатку побачимо, як вони це зроблять».