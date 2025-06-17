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17 червня 2025, 11:15

Трамп заявив, що санкції проти росії коштуватимуть «дорого» США

Президент США Дональд Трамп на саміті «Великої сімки» заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти росії, відкинувши тиск з боку лідерів союзників, які прагнуть зробити більше, щоб підштовхнути москву до переговорів. Про це пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп на саміті «Великої сімки» заявив, що не поспішає запроваджувати жорсткіші санкції проти росії, відкинувши тиск з боку лідерів союзників, які прагнуть зробити більше, щоб підштовхнути москву до переговорів.
Фото: bloomberg

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Деталі

Президент США неодноразово заявляв, що розглядає нові економічні санкції проти росії, але відмовився їх виконати. На запитання, чому він досі чекає, Трамп відповів журналістам, що хоче побачити, «чи буде підписано угоду», і висловив стурбованість щодо впливу санкцій на США.

«Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей», — сказав Трамп на саміті в Альберті, Канада.

«Це не просто, давайте підпишемо документ, ви говорите про мільярди й мільярди доларів. Санкції не такі вже й прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом».

Нагадаємо

Європейські лідери наполягали на запровадженні нових санкцій від Трампа, стверджуючи, що це критично важливо для того, щоб змусити президента росії володимира путіна вести переговори з більшою впевненістю, щоб припинити війну в Україні, яка триває вже четвертий рік. Путін відхилив заклики до припинення вогню та прямих переговорів віч-на-віч з президентом України Володимиром Зеленським, висунувши лише максималістські вимоги щодо території.

Трамп висловив розчарування як москвою, так і Києвом, заявивши на зустрічі на початку цього місяця з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, що, можливо, іншим країнам варто «дозволити їм трохи поборотися», що викликало подальше занепокоєння серед союзників, які стурбовані тим, що президент США покине Київ.

На запитання про заклики Європи до санкцій Трамп відповів: «Європа це каже, але вони ще цього не зробили. Давайте спочатку побачимо, як вони це зроблять».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 10

+
+11
Я_ __
Я_ __
17 червня 2025, 11:35
#
«„Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей“, — сказав Трамп на саміті в Альберті, Канада.

„Це не просто, давайте підпишемо документ, ви говорите про мільярди й мільярди доларів. Санкції не такі вже й прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом“.»

Тільки гроші можна надрукувати, бо вони все одно друкуються щодня, а людей назад не повернеш, котрі нині гинуть щодня на війні…

«Трамп висловив розчарування як москвою, так і Києвом, заявивши на зустрічі на початку цього місяця з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, що, можливо, іншим країнам варто „дозволити їм трохи поборотися“»

трумп як і америка впали нижче плінтуса з подібними заявами…особливо оце «варто дозволити їм трохи поборотися»…
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0
MAXAOH
MAXAOH
17 червня 2025, 11:58
#
Ну да, у таких «финансистов» комнатных как ты, деньги можно просто напечатать)))
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Qwerty1999
Qwerty1999
17 червня 2025, 11:45
#
Отказ от продажи оружия Украине
для Трвмпа ничего не стоит…
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0
AllexL
AllexL
17 червня 2025, 11:46
#
Ок, наявність санкцій коштує якісь немалих грошей «прямо зараз», а скільки коштуватиме їх відсутність вже у не такому вже й віддаленному майбутньому?
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0
vPrirech
vPrirech
17 червня 2025, 11:57
#
«дорого» — це публікацій відосів з відвідування трампом раші у пост совковий період?
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+11
LutyiPerets
LutyiPerets
17 червня 2025, 12:11
#
Чогось я так собі думаю, що від санкцій США проти роzії в америці ніхто не помре.
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0
MAXAOH
MAXAOH
17 червня 2025, 12:16
#
А Америка Украине, что-то должна?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 червня 2025, 12:40
#
США гарант безопасности согласно Будапештского меморандума…
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0
MAXAOH
MAXAOH
17 червня 2025, 12:45
#
Да ты что?))) И Россия тоже, если что! Какие вы примитивные…
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+15
JWT
JWT
17 червня 2025, 13:02
#
«US trade with Russia has significantly decreased due to sanctions and export controls imposed following Russia’s invasion of Ukraine. In 2024, total goods trade was an estimated $3.5 billion, with US exports at $526.1 million and imports at $3.0 billion.»

Цей… Доні, ти там кричав, що ти мита вводиш через негативний баланс, так ось… у тебе з рашкою 3 млр баксів дисбаланс.
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