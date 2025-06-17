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17 червня 2025, 10:13

В Україні побільшало ФОПів

З початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилась на 178 815 осіб. Станом на середину червня 2025 року в Україні налічується 2 171 191 ФОП. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

З початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилась на 178 815 осіб.
Фото: depositphotos

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Як змінилася кількість ФОПів

Як зазначає Гетманцев, починаючи з березня 2025 року кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб'єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб'єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

«Найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 року — 2 179 533 ФОП. У порівнянні з показником на середину червня 2025 року різниця складає -8 342 ФОП. Очікувано в наступному місяці кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня 2024 року», — зазначив він.

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Однак, як зауважив голова Податкового комітету, збільшення кількості ФОП не характеризує ріст чи зниження економіки, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується ФОП для мінімізації у сплаті податків, для прикладу використання ФОП замість найманих працівників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+30
MAXAOH
MAXAOH
17 червня 2025, 10:20
#
А как же «ЗРАДА» с закрытием ФОПов? Тут пол форума плакало!)))
+
+15
Три літри
Три літри
17 червня 2025, 11:06
#
Теж зайшов задати це питання 😆
+
+15
Siege
Siege
17 червня 2025, 10:40
#
Ніякої зради немає. Людина влаштовується на роботу та відкриває ФОП. Звільняється та закриває. Приходить інша людина та відкриває і так по колу)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
17 червня 2025, 10:42
#
Это адекватным людям понятно, но тут таких мало!)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
17 червня 2025, 11:49
#
Не пишiть дурню…

Якщо по колу, а не новi робочi мiсця — то кiлькiсть ФОПiв повинна бути стабiльною…
+
0
vPrirech
vPrirech
17 червня 2025, 12:15
#
Мені здавалося що данік має рахувати як мінімум об'єм податків, а не показники навантажувального тестування щодо кількості.
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