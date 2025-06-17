В Україні побільшало ФОПів

З початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилась на 178 815 осіб. Станом на середину червня 2025 року в Україні налічується 2 171 191 ФОП. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

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Як змінилася кількість ФОПів

Як зазначає Гетманцев, починаючи з березня 2025 року кількість відкритих ФОП (20 029) більша кількості закритих (18 477) на 1552 суб'єкти, у квітні 2025 також відкритих (21 517) більше ніж закритих (17 618) на 3 899 суб'єкти, за травень відкритих (24 572) більша ніж закритих (16 855) на 7 717 ФОП.

«Найбільша кількість ФОП була у грудні 2024 року — 2 179 533 ФОП. У порівнянні з показником на середину червня 2025 року різниця складає -8 342 ФОП. Очікувано в наступному місяці кількість ФОП перевищить найбільший показник грудня 2024 року», — зазначив він.

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Однак, як зауважив голова Податкового комітету, збільшення кількості ФОП не характеризує ріст чи зниження економіки, оскільки діюча спрощена система оподаткування широко використовується ФОП для мінімізації у сплаті податків, для прикладу використання ФОП замість найманих працівників.