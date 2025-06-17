У січні-травні 2025 року платники податків спрямували до Державного бюджету 137,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. З цієї суми 61,6 млрд грн становив військовий збір — це 44,8% усіх надходжень. Про це написав голова Податкового комітету
За п'ять місяців до бюджету сплачено 137,6 млрд грн ПДФО та військового збору — Гетманцев
У січні-травні 2025 року платники податків спрямували до Державного бюджету 137,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. З цієї суми 61,6 млрд грн становив військовий збір — це 44,8% усіх надходжень. Про це написав голова Податкового комітету
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Після запровадження з січня 2025 року військового збору для платників єдиного податку бюджет додатково отримав 5,7 млрд грн:
- 5,2 млрд грн — сплачено фізичними особами-підприємцями (ФОПами);
- 0,5 млрд грн — юридичними особами.
За словами Гетманцева, попри зростання надходжень, рівень тінізації зарплат в Україні залишається надвисоким.
«Прозоре оформлення працівників і повне декларування доходів — це не лише вимога закону, а й ефективний механізм збільшення бюджетних ресурсів. Детінізація ринку праці — реальний резерв для зміцнення фінансової системи держави», — підсумував він.
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