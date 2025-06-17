За п'ять місяців до бюджету сплачено 137,6 млрд грн ПДФО та військового збору — Гетманцев

У січні-травні 2025 року платники податків спрямували до Державного бюджету 137,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору. З цієї суми 61,6 млрд грн становив військовий збір — це 44,8% усіх надходжень. Про це написав голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.