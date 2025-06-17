Приплив ПІІ в економіки, що розвиваються, знизився до найнижчого рівня з 2005 року — Світовий банк

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ, FDI) в економіки, що розвиваються, у 2023 році знизилися до мінімальних з 2005 року $435 млрд, за даними Світового банку (СБ). Для порівняння: ПІІ в економіки з високим рівнем доходу позаминулого року склали $336 млрд — мінімум з 1996 року.

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Деталі

Розмір ПІІ в економіки, що розвиваються, у 2023 році склав 2,3% їх ВВП, що приблизно вдвічі менше пікового показника 2008 року.

Такі інвестиції позаминулого року були близько половини всього зовнішнього фінансування, отриманого економіками, що розвиваються.

Більш свіжих даних СБ не наводить.

У період з 2012 по 2023 рік близько двох третин ПІІ в такі економіки припало на десять країн, у тому числі третину — на Китай, 10% — на Бразилію, 6% — на Індію. Найбідніші 26 країн залучили близько 2%.

При цьому приблизно 90% ПІІ в економіки, що розвиваються за минуле десятиліття забезпечили розвинені економіки, включаючи США та ЄС, на які в сукупності припала половина.

«Те, що ми бачимо, — наслідок державної політики, — зазначає Індерміт Гілл, головний економіст і старший віцепрезидент СБ. — Те, що ПІІ виходять на нові мінімуми одночасно з тим, як держборг оновлює рекорди, не збіг. Зараз економічне зростання потрібно стимулювати за рахунок приватних інвестицій, а ПІІ — одна з найбільш сприятливих інвестицій. бар'єрів для інвестицій та торгівлі, хоча мають цілеспрямовано їх усувати.

За даними аналізу 74 економік, що розвиваються за 1995−2019 роки, підвищення ПІІ на 10% через три роки забезпечує приріст реального ВВП на 0,3%, пише СБ.