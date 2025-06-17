Офіційний курс: НБУ знизив курс гривні на вісім копійок

Національний банк України встановив на 17 червня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5306 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк 17 червня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,06 грн (на 16 червня курс було встановлено на рівні 47,69 грн). Європейська валюта подорожчала на 37 копійок.

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