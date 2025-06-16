До закриття міжбанку курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 22 копійки у купівлі та на 24 копійки у продажу.
16 червня 2025, 17:31
Курс валют на вечір 16 червня: євро продовжує зростання на міжбанку
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Відкриття 16 червня
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Закриття 16 червня
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Зміни
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41,46/41,50
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41,54/41,57
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8/7
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47,98/48,02
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48,20/48,22
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22/24
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,70 грн. Євро купують за 47,60 грн, а продають за 48,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,41−41,47, євро — 48,20−48,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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