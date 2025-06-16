З моменту її старту урядової програми іпотеки «єОселя» у жовтні 2022 року вже 17 451 українська родина скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах. Загальна сума виданих кредитів за цей час становить понад 28,8 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.
16 червня 2025, 18:15
«єОселя»: українці отримали вже понад 28,8 млрд грн пільгових кредитів на житло
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Хто отримав пільгову іпотеку минулого тижня
За минулий тиждень видано 149 кредитів на загальну суму понад 273 млн грн.
Кредити під 3% отримали:
- 65 військовослужбовців та силовиків;
- 12 медиків;
- 5 педагогів;
- 1 науковець.
Кредити під 7% отримали:
- 46 родин без власного житла;
- 15 внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- 5 ветеранів.
Джерело: Мінфін
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