«єОселя»: українці отримали вже понад 28,8 млрд грн пільгових кредитів на житло

З моменту її старту урядової програми іпотеки «єОселя» у жовтні 2022 року вже 17 451 українська родина скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах. Загальна сума виданих кредитів за цей час становить понад 28,8 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.