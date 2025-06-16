«Національний кешбек»: За квітень українці отримали 445 млн грн

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За даними відомства, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень — 37,2 млн грн;

за жовтень — 119,2 млн грн;

за листопад — 232 млн грн;

за грудень і січень — 714 млн грн;

за лютий — 384 млн грн;

за березень — 443 млн грн;

за квітень — 445 млн грн.

Зазначається, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.