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16 червня 2025, 17:44

«Національний кешбек»: За квітень українці отримали 445 млн грн

За квітень понад 3,4 мільйона українців отримали 445 млн грн «Національного кешбеку». Про це повідомляє Міністерство економіки.

За квітень понад 3,4 мільйона українців отримали 445 млн грн «Національного кешбеку».
Фото: depositphotos

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За даними відомства, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:

  • за вересень — 37,2 млн грн;
  • за жовтень — 119,2 млн грн;
  • за листопад — 232 млн грн;
  • за грудень і січень — 714 млн грн;
  • за лютий — 384 млн грн;
  • за березень — 443 млн грн;
  • за квітень — 445 млн грн.

Зазначається, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
16 червня 2025, 18:04
#
Марнотратство триває
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
16 червня 2025, 18:09
#
З такою ПОТУЖНОЮ підтримкою вітчизняного виробника потім жаліються, що експорт падає, а імпорт росте:) А шо ж так?
І це до сих пір припідносять, як досягнення, хоча всі вже давно зрозуміли, що це ПРОВАЛ. Для багатьох це було зрозуміло ще до запровадження:)
+
0
Vadossssss
Vadossssss
16 червня 2025, 18:47
#
За все існування української незалежності «Національний кешбек» це найкраща соціальна програма, яка може бути доступна всім охочим!
+
0
Три літри
Три літри
16 червня 2025, 18:59
#
Скажи що це був сарказм.
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