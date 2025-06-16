За квітень понад 3,4 мільйона українців отримали 445 млн грн «Національного кешбеку». Про це повідомляє Міністерство економіки.
16 червня 2025, 17:44
«Національний кешбек»: За квітень українці отримали 445 млн грн
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За даними відомства, від старту програми у вересні 2024 року українці отримали вже понад 2,4 млрд грн кешбеку від держави:
- за вересень — 37,2 млн грн;
- за жовтень — 119,2 млн грн;
- за листопад — 232 млн грн;
- за грудень і січень — 714 млн грн;
- за лютий — 384 млн грн;
- за березень — 443 млн грн;
- за квітень — 445 млн грн.
Зазначається, що отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
І це до сих пір припідносять, як досягнення, хоча всі вже давно зрозуміли, що це ПРОВАЛ. Для багатьох це було зрозуміло ще до запровадження:)