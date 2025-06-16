Криптоінвестор купив дешевий підробний холодний гаманець та втратив $6,5 млн

Криптоінвестор втратив $6,5 млн після купівлі так званого холодного гаманця за знижкою через сервіс Douyin — китайську версію TikTok. Про інцидент повідомила блокчейн-безпекова компанія SlowMist, пише Іncrypted.

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Деталі

Як виявилося, пристрій було скомпрометовано ще на етапі створення, а всі кошти зникли впродовж кількох годин після активації. За словами експертів, закритий ключ гаманця викрали заздалегідь, що дозволило шахраям миттєво переказати активи.

«Коли купуєте холодний гаманець, обирайте надійний канал. Більшість із тих, що є в інтернеті, — фальшиві», — застеріг колишній співробітник команди Джихана Ву, співзасновника Bitmain, під псевдонімом Hella.

Невідомий користувач купив гаманець через інтернет-магазин Douyin Shop, де сторонні продавці мають право пропонувати товари. У цьому випадку нібито «заводське запакування» стало частиною шахрайської схеми.

Hella розповів, що постраждалий — його близький друг — подзвонив посеред ночі у стані шоку. У своєму дописі він описав пристрій як «ретельно спроєктовану пастку», а кошти «відмили через Huiwang протягом кількох годин».

Huiwang, також відомий як Huione Group, — це камбоджійський конгломерат, який, за повідомленнями, працює в сірій зоні. До його складу входять: