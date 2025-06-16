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16 червня 2025, 16:10

ЄС відкрив ринок для українського насіння олійних культур та буряка

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про визнання еквівалентності української системи сертифікації насіння буряка, соняшнику, ріпака та сої вимогам законодавства ЄС. Про це повідомляє Мінагрополітики.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про визнання еквівалентності української системи сертифікації насіння буряка, соняшнику, ріпака та сої вимогам законодавства ЄС.
Фото: latifundist

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Деталі

Рішенням внесено зміни до Директиви 2003/17/ЄС, що надає окремим країнам статус еквівалентності у сфері польових перевірок та виробництва насіння. Це означає, що насіння вищезазначених культур, вироблене та сертифіковане в Україні, відповідає стандартам ЄС та може експортуватися на ринок Євросоюзу.

Визнання еквівалентності підтверджує, що національні процедури України забезпечують ті самі гарантії щодо характеристик насіння, правил експертизи, ідентифікації та контролю, що й вимоги ЄС. Таким чином українські насіннєві компанії отримують нові можливості для експорту, а європейські компанії — для розширення географії виробництва.

«Це історичне рішення стало результатом багаторічної роботи українських органів влади спільно з асоціаціями та експертами аграрної галузі. Його прийнято та підтримано Європейським парламентом і Радою ЄС», — підкреслив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Рішення набуде чинності через 20 днів після його офіційної публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо

У 2020 році Європейський Союз визнав еквівалентність української системи сертифікації насіння зернових культур (Рішення № 2020/1544 від 21 жовтня 2020 року). Це дозволило експортувати до країн ЄС насіння пшениці, тритикале, вівса, ячменю, рису, жита, кукурудзи та сорго, вироблене в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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