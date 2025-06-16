В яких областях українці найчастіше купують електрокари

У травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та місто Київ. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Де найбільше купували електрокари

Львівська область — 799 од. (91% вживані);

місто Київ — 779 од. (59% вживані)

Київська обл. — 556 од. (67% вживані);

Дніпропетровська обл. — 518 од. (76% вживані)

Одеська обл. — 345 од (77% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VW ID.UNYX.

На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: