У травні український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі (BEV). Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували Львівська область та місто Київ. Про це повідомляє «Укравтопром».
16 червня 2025, 14:23
В яких областях українці найчастіше купують електрокари
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Де найбільше купували електрокари
- Львівська область — 799 од. (91% вживані);
- місто Київ — 779 од. (59% вживані)
- Київська обл. — 556 од. (67% вживані);
- Дніпропетровська обл. — 518 од. (76% вживані)
- Одеська обл. — 345 од (77% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках Києва, Київської області та Дніпропетровщини став VW ID.UNYX.
На Львівщині та в Одеській обл. частіше обирали Honda eNS1.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y — в м. Києві та області, на Львівщині та Дніпропетровщині;
- Nissan Leaf — в Одеській обл.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі