Акції Nippon Steel зросли після схвалення угоди Трампом на придбання US Steel

Акції компанії Nippon Steel зафіксували зростання у понеділок. Це відбулося після того, як президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію щодо придбання U.S. Steel за $14,9 мільярда. Про це 16 червня повідомляє Reuters, передає Мінфін.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це рішення усунуло значну перешкоду в процесі переговорів, що тривали 18 місяців, і відкрило Nippon Steel доступ до ключового ринку, який є важливим для реалізації стратегії її зростання. Схвалення цієї угоди завершило період інтенсивних обговорень, що супроводжувалися протидією з боку профспілок та двома перевірками національної безпеки.

Динаміка акцій Nippon Steel

Акції Nippon Steel, яка є четвертим за величиною виробником сталі у світі, зросли на 3%, досягнувши позначки у 2915 єн. На початку торгового дня акції не торгувалися через значний надлишок заявок на купівлю. Цей показник перевершив зростання токійського індексу Nikkei 225, який збільшився приблизно на 1%.

Деталі укладеної угоди

У п'ятницю Трамп підписав указ, що дозволяє продовжувати процес злиття, але за умови досягнення відповідної угоди з Міністерством фінансів щодо питань національної безпеки. Після цього компанії офіційно оголосили про підписання угоди, що фактично завершило її укладення. Угода передбачає інвестиції у розмірі $11 мільярдів до 2028 року, а також включає зобов'язання щодо управління, виробництва та торгівлі. Компанія Nippon Steel також підтвердила свої наміри придбати 100% звичайних акцій U.S. Steel.