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16 червня 2025, 13:13

Тайвань включив китайські компанії Huawei та SMIC до «чорного списку»

Тайвань включив китайські компанії Huawei і SMIC до свого «Списку стратегічно важливих високотехнологічних об'єктів», що ще більше зближує його з торговельною політикою США на тлі напруженості з Пекіном, повідомляє CNBC.

Тайвань включив китайські компанії Huawei і SMIC до свого «Списку стратегічно важливих високотехнологічних об'єктів», що ще більше зближує його з торговельною політикою США на тлі напруженості з Пекіном, повідомляє CNBC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіЗгідно з чинними тайванськими правилами, для постачання продукції місцевими фірмами компаніям з цього списку потрібна спеціальна ліцензія від регуляторів.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Згідно з чинними тайванськими правилами, для постачання продукції місцевими фірмами компаніям з цього списку потрібна спеціальна ліцензія від регуляторів.

У заяві на сайті Міжнародного управління з торгівлі Тайваню наголошується, що Huawei та SMIC входять до числа 601 нового іноземного підприємства, внесеного до списку через причетність до поширення озброєнь та загроз національній безпеці.

Huawei та SMIC вже перебувають у торговому «чорному списку» США та відчули на собі жорсткі обмеження Вашингтона на експорт передових чіпів. Найбільший контрактний виробник чіпів TSMC також дотримується американських експортних обмежень.

На думку незалежного аналітика напівпровідникової галузі Рея Вана, додавання Huawei та SMIC до тайванського чорного списку покликане зміцнити цю політику та закрити існуючі лазівки. Він додав, що нові внутрішні заходи можуть посилити покарання за можливі порушення у майбутньому.

Нагадаємо

У жовтні минулого року TSMC опинилася в центрі скандалу, коли дослідницька компанія TechInsights виявила в AI-карті Huawei чіп, виготовлений TSMC. Після цього Мінторг США розпорядився заборонити китайським клієнтам доступ до чіпів TSMC для AI-сервісів, а сама фабрика може зіштовхнутися зі штрафом до $1 млрд за підсумками розслідування.

Huawei намагається створити альтернативу GPU виробництва Nvidia для завдань штучного інтелекту, але експерти вважають, що її розвиток стримується експортними обмеженнями та відсутністю необхідного масштабу та екосистеми на місцевому ринку.

Проте за словами Пола Тріоло з консалтингової фірми DGA-Albright Stonebridge Group, до виявлення цих лазівок Huawei вдалося отримати від TSMC кілька мільйонів кремнієвих ді для своїх AI-чіпів. Під «ді» розуміють крихітні платівки кремнію, на яких розміщуються складні схеми та компоненти процесорів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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