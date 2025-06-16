Курс біткоїна відновився після падіння

Вранці 16 червня курс біткоїна (BTC) перевищив $107 тис. Ціна першої криптовалюти, що обвалилася 13 червня до $103 тис. на тлі конфлікту Ізраїлю та Ірану практично відновилася. Перед різким падінням монета торгувалася близько $108 тис.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На 10:50 ціна біткоїна коливається близько $107,2 тис. За добу він подорожчав на 1,4%. Капіталізація BTC становить $2,13 трлн, частка ринку — 64,67%, за даними TradingView.

Ethereum (ETH) торгується близько $2,62 тис. За останні 24 години провідний альткоїн піднявся в ціні на 4%, за тиждень — на 5,5%.

Інші криптовалюти з топ-10 із капіталізації також показали зростання. Сильніше за інших подорожчала Solana (SOL), вона зросла в ціні на 7,8%. Впритул до десятки лідерів підібрався токен децентралізованої біржі Hyperliquid: HYPE посів 11-е місце у списку найбільших криптовалют, подорожчавши за добу на 11%.

Загальна капіталізація крипторинку за добу збільшилась на 1,5%, до $3,33 трлн. З топ-100 криптовалют минулої доби найбільше зростання показав токен Jito (JTO), він зріс у ціні на 16%. Найсильніше за останні 24 години впав у ціні Pi (PI), на 2%.

На тлі зростання цін за останні 24 години криптобіржі ліквідували позиції 72 тис. трейдерів на загальну суму близько $265 млн, за даними Coinglass. З них на біткоїн припало $30 млн, на Ethereum — $52 млн.

Індекс страху та жадібності на крипторинку знаходиться на рівні 61 бал зі 100. Це зона «жадібності», індикатор вказує на те, що інвестори більше схиляються до покупок криптовалют, ніж до їх продажу.