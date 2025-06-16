В Україні індекс борщу за рік виріс на 27%

В Україні у червні спостерігається суттєве зростання цін на м'ясо, тоді як вартість молодої городини та яєць знижується, йдеться в продуктовому моніторингу Українського клубу бізнесу (УКАБ).

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Як змінився індекс борщу

Аналітики зауважили, що ціни на овочі минулого врожаю продовжують зростати. Індекс борщу за місяць знизився на 12%, проте в річному вимірі зріс на 27%, досягнувши позначки 196 грн.

Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця, коли вартість страви становила 222 грн.

«Ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого — дорожчає», — підкреслили в УКАБ.

Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче за торішні показники. Стара картопля на полицях супермаркетів подорожчала за місяць в середньому на 10% — до 38 грн/кг (+33% за рік).

Водночас на ринку з'являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць — до 25 грн/кг (але +64% щодо минулого року). Ціни на огірки продовжують знижуватися — за місяць на 18% і в середньому коштують 65 грн/кг, що також на 11% дешевше, ніж торік.

Помідори тримаються на стабільному рівні — близько 99 грн/кг, однак на 12% дорожче, ніж були рік тому.

Експерти привернули увагу до ринку м`яса, де зміни найбільш відчутні та ціни стрімко пішли вгору. Зокрема, яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць, до 336 грн/кг (+20% у зрізі року). Ще більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе подорожчало на 11%, до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно — на 28%, до 154 грн/кг (+39%), а тушка — на 25%, до 110 грн/кг (+42%). Натомість ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною — на рівні 330 грн/кг, що, втім, на 31% перевищує показник рік тому.

«Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми, яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції», — пояснили в бізнес-об`єднанні.

Водночас сегмент молочної продукції за останній місяць демонструє сталу цінову динаміку, що пояснюється збільшенням пропозиції сировини. Наприклад, молоко подешевшало на 2%, до 54,3 грн за 900 мл, вершки — на 6%, до 33,3 грн за 200 г, а твердий сир незначно додав у ціні (+1%) і коштує 631 грн/кг.

За інформацією аналітиків, ціни на бакалійні товари теж залишаються стабільними завдяки достатнім обсягам продукції на ринку та рівномірному попиту. Наприклад, соняшникова олія подешевшала на 2%, до 75,3 грн за 850 мл, а цукор — на 1%, до 32,7 грн/кг.

До того ж незначне зниження цін спостерігається на курячі яйця, які у категорії С1, зокрема, подешевшали за місяць на 5%, до 68,9 грн за десяток, хоча в річному вимірі їхня вартість залишається на 79% вищою.