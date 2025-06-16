У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.
16 червня 2025, 10:41
Курс валют на 16 червня: долар у банках подешевшав
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 1 копійку, у продажу не змінився. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15 −41,70 грн. Євро купують за 47,57 грн, а продають за 48,27 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 48,10−48,27 грн.
Міжбанк відкрився в діапазоні 41,46−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,98−48,02 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі