Курс валют на 16 червня: долар у банках подешевшав

У понеділок на готівковому ринку курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 1 копійку, у продажу не змінився. Євро подорожчало на 15 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,15 −41,70 грн. Євро купують за 47,57 грн, а продають за 48,27 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,45, євро — 48,10−48,27 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 41,46−41,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 47,98−48,02 грн/євро.

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