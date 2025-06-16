Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 005 060 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 червня 2025, 8:16
Втрати ворога за 15 червня: 1 200 російських окупантів, 9 ракет та 95 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1005060 (+1200) осіб,
- танків — 10939 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 22811 (+7) од,
- артилерійських систем — 29208 (+18) од,
- РСЗВ — 1418 (+0) од,
- засоби ППО — 1187 (+1) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40804 (+95),
- крилаті ракети — 3346 (+9),
- кораблі /катери / warship — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52096 (+79) од,
- спеціальна техніка — 3916 (+1)
Джерело: Мінфін
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