З початку року українці сплатили до Пенсійного фонду 30 млн грн

Станом на 1 червня 2025 року в Україні укладено 2 994 договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. З них 2 687 — на користь самих учасників, а 307 — за інших осіб. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

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Деталі

За цей період було здійснено 13 547 платежів. Більшість сплатили внески за себе — 11 696 платежів, тоді як за інших осіб сплачено 1 851 раз.

У 2025 році до бюджету Пенсійного фонду України надійшло 30,7 млн грн добровільних внесків. При цьому 9 264 платежі, тобто 68% від загальної кількості, були здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 гривень.