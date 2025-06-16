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16 червня 2025, 9:16

Інвестори виводять капітал із США до Європи та ринки, що розвиваються

Глобальні інвестори почали виводити кошти з американських акцій і перенаправляти їх у європейські ринки, що розвиваються, на тлі зростаючих побоювань з приводу фіскальної політики США, зростання боргу і ризику рецесії через торгові тарифи, повідомляє Reuters.

Глобальні інвестори почали виводити кошти з американських акцій і перенаправляти їх у європейські ринки, що розвиваються, на тлі зростаючих побоювань з приводу фіскальної політики США, зростання боргу і ризику рецесії через торгові тарифи, повідомляє Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталіТак, у травні європейські фонди залучили $21 млрд, збільшивши надходження капіталу з початку року до $82,5 млрд — максимального рівня за чотири роки.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Так, у травні європейські фонди залучили $21 млрд, збільшивши надходження капіталу з початку року до $82,5 млрд — максимального рівня за чотири роки.

Дані по 292 ETF ринків, що розвиваються, показали приплив $3,6 млрд минулого місяця, довівши загальний приплив нинішнього року до $11,1 млрд. При цьому країни Латинської Америки розглядаються як безпечний варіант, оскільки інвестори віддають перевагу стабільним регіонам.

Аналітики відзначають, що ослаблення долара і розпродаж американських казначейських облігацій підірвали привабливість американських активів як захисних інструментів, змусивши інвесторів перенаправити капітал на ринки з валютами, що зміцнюються.

Європейські ринки перевершили американські в поточному році завдяки нижчим відсотковим ставкам та оптимізму щодо стимулюючого плану Німеччини на 1 трлн євро.

Головний європейський стратег Morningstar Майкл Філд заявив, що перехід інвесторів із США до Європи спочатку був зумовлений оцінками вартості акцій та ринку загалом, але все більше підживлюється зміною настроїв.

«Оскільки інвестори стурбовані діями адміністрації США та потенційним уповільненням фондових ринків, це може означати початок середньострокової тенденції», — уточнив він.

З початку року індекс MSCI США зріс на 2,7%, тоді як MSCI Європа піднялася приблизно на 20%, а MSCI АТР — на 10%.

Засновник та генеральний директор Emmer Capital Partners Маніш Райчаудхурі вважає, що азіатські папери стали головними вигодонабувачами виведення капіталу зі США.

«У той час, як Італія, Франція та Великобританія стикаються з зростаючим борговим тягарем, багато азіатських економік несуть легше фіскальне навантаження, що дозволяє зберігати дохідність облігацій стабільним, а довіра інвесторів — незмінною», — підсумував він.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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