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15 червня 2025, 14:30

До Дня Незалежності України деякі пенсіонери отримають до 3 100 гривень. Деталі

У серпні деякі українські пенсіонери отримають додаткові виплати в розмірі до 3 100 гривень. Про це йдеться в постанові уряду № 486 від 29 квітня, передають Українські Новини.

У серпні деякі українські пенсіонери отримають додаткові виплати в розмірі до 3 100 гривень.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Дані виплати не є нововведенням, раніше такі ж виплати проводились до Дня Перемоги у травні, проте останніми роками їх надають до Дня Незалежності України.

У поточному році сума виплат становить той самий розмір, що й у 2024 році.

Хто має право на виплату до Дня Незалежності:

  • Пенсіонери, які мають право на отримання цієї виплати, отримають її автоматично разом із щомісячною пенсією у серпні. Їм не потрібно подавати жодних заяв — суму буде нараховано без додаткових дій.

  • Ветерани війни, які продовжують службу або працюють і не є пенсіонерами, отримають виплату через свої військові частини, установи або організації, де вони проходять службу або працюють. Підставою для цього є заявки, подані їх роботодавцями. Рекомендується заздалегідь уточнити у керівництва чи військової частини наявність документів, що підтверджують статус ветерана.

  • Громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву для отримання грошової допомоги.

Розмір доплат для наступних категорій:

  • учасники бойових дій отримають по 1000 гривень

  • особи з інвалідністю внаслідок війни І групи — по 3100 гривень;

  • особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи — по 2900 гривень;

  • особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи — по 2700 гривень;

  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною — по 3100 гривень;

  • члени сімей загиблих та дружини (чоловіка) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге — по 650 гривень;

  • учасники війни та колишні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, які насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога отримають по 450 гривень.

Джерело: Мінфін
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