До Дня Незалежності України деякі пенсіонери отримають до 3 100 гривень. Деталі

У серпні деякі українські пенсіонери отримають додаткові виплати в розмірі до 3 100 гривень. Про це йдеться в постанові уряду № 486 від 29 квітня , передають Українські Новини.

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Що відомо

Дані виплати не є нововведенням, раніше такі ж виплати проводились до Дня Перемоги у травні, проте останніми роками їх надають до Дня Незалежності України.

У поточному році сума виплат становить той самий розмір, що й у 2024 році.

Хто має право на виплату до Дня Незалежності:

Пенсіонери, які мають право на отримання цієї виплати, отримають її автоматично разом із щомісячною пенсією у серпні. Їм не потрібно подавати жодних заяв — суму буде нараховано без додаткових дій.

Ветерани війни, які продовжують службу або працюють і не є пенсіонерами, отримають виплату через свої військові частини, установи або організації, де вони проходять службу або працюють. Підставою для цього є заявки, подані їх роботодавцями. Рекомендується заздалегідь уточнити у керівництва чи військової частини наявність документів, що підтверджують статус ветерана.

Громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами та не проходять службу, повинні звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву для отримання грошової допомоги.

Розмір доплат для наступних категорій: