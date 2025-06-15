Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 003 860 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 червня 2025, 8:40
Втрати ворога за 14 червня: 1 170 російських окупантів та 123 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1003860 (+1170) осіб,
- танків — 10937 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 22804 (+6) од,
- артилерійських систем — 29190 (+33) од,
- РСЗВ — 1418 (+1) од,
- засоби ППО — 1186 (+1) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40709 (+123),
- крилаті ракети — 3337 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 52017 (+89) од,
- спеціальна техніка — 3915 (+1)
Джерело: Мінфін
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