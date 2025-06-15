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15 червня 2025, 10:24

У «Резерв+» незабаром з'явиться функція онлайн-сплати штрафів з 50% знижкою

Невдовзі в застосунку «Резерв+» з'явиться нова функція, яка дозволить військовозобов'язаним сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку онлайн та зі знижкою 50%. Про це заявила заступниця міністра оборон з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Українському радіо.

Невдовзі в застосунку «Резерв+» з'явиться нова функція, яка дозволить військовозобов'язаним сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку онлайн та зі знижкою 50%.

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Деталі

За її словами, це нововведення є частиною стратегії з цифровізації взаємодії громадян з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

«Наше стратегічне бачення — це взагалі всю взаємодію з ТЦК перевести у цифрову зручну форму. Всі етапи взаємодії з військовою системою мають бути оцифровані — від постанови на облік до демобілізації. Весь цей шлях має бути прозорим, зрозумілим і головне контрольованим людиною. Це те, що ми зараз фактично робимо», — пояснила Черногоренко.

Вона зазначила, що одним із головних пріоритетів у цьому напрямку стане впровадження онлайн-сплати штрафів.

«Зараз один з найбільших пріоритетів у „Резерв+“ — це штрафи онлайн. Ми ухвалили окремий закон, який розробило Міноборони разом із народними депутатами, він дозволяє оплатити штраф через „Резерв+“ із 50-відсотковою знижкою. Працювати це буде так: людина, яка розуміє, що вона порушила правила військового обліку, їй про це повідомлено через „Резерв+“, вона може вибрати функцію сплатити штраф і зробити це не за 17 тис. грн, а за 8,5 тис. грн», — зазначила вона.

Черногоренко зауважила, що це практика не нова — подібна вже успішно застосовується для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

«Найближчим часом, протягом 3−4 тижнів ми вже запустимо цей функціонал у „Резерв+“. Це очікувана функція насправді. І вона дасть можливість допомогти тим громадянам, які з якихось причин не можуть з'явитися до ТЦК, не можуть сплатити штраф швидко, але хочуть і розуміють, що це їхній обов'язок щодо держави. Тому це, напевно, найбільший реліз буде цього літа, коли ми зробимо це можливим», — підсумувала вона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Strain
Strain
15 червня 2025, 11:15
#
Каждый раз задаюсь вопросом. Что дало мне государство что бы за него умирать.
Я учился в школе где были бесконечные поборы (сейчас дети учатся и ситуация не изменилась). На ремонты, на окна, на питание, на часть учебников.
В универе учился платно. Моим дипломом можно задницу вытереть — он не котируется нигде в мире. И это не только мой особый диплом. Даже электрику в дружественной ЕС нужно получить сертификаты ЕС, а украинские не подходят.
Бесплатная медицина? Смешно. Любой случай сложнее насморка — всё за свой счет.
За воду я плачу, за свет, газ вывоз мусора…
Дороги и т. д. деелают с моих налогов.

Так за что умирать? За 860 грн помощи в месяц за рождение ребенка? Или за минимальную зарплату в 200$? Или за минимальную пенсию в 2361 грн? 59$ минимальная пенсия! Это позор и конца края не видно.
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