Ціни на полуницю продовжують знижуватися

В Україні посилилася тенденція зниження цін на полуницю. Це пов’язано з різким зростанням пропозиції з місцевих господарств на фоні стриманого попиту. Про це пише « Мінфін » з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.

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Що відбувається з цінами

Різке збільшення обсягів полуниці на ринку спричинило зниження відпускних цін у цьому сегменті. Якщо ще наприкінці минулого робочого тижня ягоду продавали за ціною 110−180 грн/кг ($2,65−4,34/кг), то нині ціни опустилися до 90−160 грн/кг ($2,17−3,85/кг), що в середньому на 16% менше.

Варто зазначити, що попри здешевлення, поточна вартість полуниці в Україні все ще приблизно на 64% вища, ніж у цей же період торік.

Учасники ринку не виключають подальшого зниження цін уже з наступного тижня, адже пропозиція продовжує зростати, а от якість ягід часто не відповідає очікуванням покупців.