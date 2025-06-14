В Україні посилилася тенденція зниження цін на полуницю. Це пов’язано з різким зростанням пропозиції з місцевих господарств на фоні стриманого попиту. Про це пише «Мінфін» з посиланням на повідомлення аналітиків проєкту EastFruit.
14 червня 2025, 13:30
Ціни на полуницю продовжують знижуватися
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відбувається з цінами
Різке збільшення обсягів полуниці на ринку спричинило зниження відпускних цін у цьому сегменті. Якщо ще наприкінці минулого робочого тижня ягоду продавали за ціною 110−180 грн/кг ($2,65−4,34/кг), то нині ціни опустилися до 90−160 грн/кг ($2,17−3,85/кг), що в середньому на 16% менше.
Варто зазначити, що попри здешевлення, поточна вартість полуниці в Україні все ще приблизно на 64% вища, ніж у цей же період торік.
Учасники ринку не виключають подальшого зниження цін уже з наступного тижня, адже пропозиція продовжує зростати, а от якість ягід часто не відповідає очікуванням покупців.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі