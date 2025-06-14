Ракетку іспанського тенісиста Рафаеля Надаля, якою він грав у фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції 2017 року, було продано за $157 333,20.
14 червня 2025, 12:24
Ракетка Рафаеля Надаля продана на аукціоні за рекордні $157 333
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Деталі
Це найвища сума, яка будь-коли виплачена за тенісну ракетку на будь-якому аукціоні.
Попередній рекорд було встановлено у 2023 році, тоді ракетку Надаля було продано на аукціоні Sotheby's за $139 700.
Джерело: Мінфін
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