Ракетка Рафаеля Надаля продана на аукціоні за рекордні $157 333

Ракетку іспанського тенісиста Рафаеля Надаля, якою він грав у фінальному матчі Відкритого чемпіонату Франції 2017 року, було продано за $157 333,20.

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Це найвища сума, яка будь-коли виплачена за тенісну ракетку на будь-якому аукціоні.

Попередній рекорд було встановлено у 2023 році, тоді ракетку Надаля було продано на аукціоні Sotheby's за $139 700.