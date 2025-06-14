Антиофшорний закон в дії: бюджет отримав 400 млн грн за п'ять місяців 2025 року

Антиофшорне законодавство почало приносити відчутні результати: за п’ять місяців 2025 року до бюджету вже надійшло 400 млн грн податків — майже вдвічі більше, ніж за той самий період торік. Про це повідомив голова Податкового комітету Данило Гетманцев , пише « Мінфін ».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

За словами Гетманцева, антиофшорний закон, ухвалений у 2020 році за підтримки президента, міжнародних експертів і парламенту, вже демонструє реальні результати. Його головна мета — протидія ухиленню від сплати податків через офшорні схеми — поступово втілюється на практиці.

«За перші п’ять місяців 2025 року до державного бюджету надійшло 400 млн грн податків за результатами перевірок. Загальна сума донарахувань склала 710 млн грн — це майже удвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Ще 90 млн грн компанії сплатили добровільно, подавши уточнені розрахунки за попередні звітні періоди, що також удвічі перевищує торішній показник», — пише голова Комітету.

Надалі очікується зростання добровільної сплати, досудове врегулювання податкових спорів та посилення податкової дисципліни