У 2024 році Трамп заробив понад $57 млн на криптовалюті та продажу сувенірів

Президент США Дональд Трамп заробив понад $57 млн на криптовалюті та ще мільйони доларів на продажі різної сувенірної продукції. Це випливає із фінансової декларації глави держави, яку опублікував Білий дім.

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Деталі

Заробіток на криптовалюті пов'язаний із криптопроєктом World Liberty Financial, у якому керівні позиції займають його сини Ерік Трамп та Дональд Трамп — молодший. Це одне з основних джерел доходу політика, зазначених у декларації.

Reuters зазначає, що через одержання доходу від цього бізнесу Трампа можна звинуватити у конфлікті інтересів.

Також президент США заробив:

$3 млн із продажу книги Save America («Врятувати Америку»);

$2,5 млн — на кросівках та парфумерії;

$2,8 млн — з продажу годинника;

$1,3 млн — на виданнях Біблії;

$1,05 млн — із продажу гітар.

Усього Трамп задекларував понад $600 млн від криптовалют, гольф-клубів, ліцензування та інших підприємств.

Серед його закордонних активів значаться марки Trump, Trump Tower та Trump International Hotel and Tower, видами діяльності яких переважно є послуги у сфері нерухомості та готельного бізнесу.

Загалом, за підрахунками Reuters, активи американського президента оцінюються не менш як у $1,6 млрд.

У декларації не зазначено точний термін, за який період отримано доходи, агентство припускає, що документ охоплює 2024 рік. Це означає, що туди не входить значна частина заробітку із криптопроєктів сім'ї президента, запущених після його повернення до Білого дому.