Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 130 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 002 690 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 червня 2025, 8:30
Втрати ворога за 13 червня: 1 130 російських окупантів, 3 танки та 79 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1002690 (+1130) осіб,
- танків — 10937 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 22798 (+7) од,
- артилерійських систем — 29157 (+52) од,
- РСЗВ — 1417 (+1) од,
- засоби ППО — 1185 (+1) од,
- літаків — 416 (+0) од,
- гелікоптерів — 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 40586 (+79),
- крилаті ракети — 3337 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 51928 (+107) од,
- спеціальна техніка — 3914 (+0)
Джерело: Мінфін
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